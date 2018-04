China prepara maior IPO do ano

A China State Construction Engineering Corp. afirmou ontem que planeja captar ao menos 40,5 bilhões de yuans (US$ 5,93 bilhões) por meio de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações. Se a intenção se confirmar, será o maior IPO do mundo em 2009. Até agora, o lugar é ocupado pela brasileira Visanet, que em junho conseguiu US$ 4,3 bilhões. A emissão antes do esperado de ações da maior construtora de casas da China é um sinal de que Pequim está mudando sua estratégia de adotar um ritmo comedido para aprovação de IPOs desde que encerrou uma moratório de nove meses para novas emissões, no mês passado. As impressionantes estreias de duas empresas, que foram as primeiras beneficiadas da reabertura do mercado na sexta-feira, podem ter convencido as autoridades chinesas de que a demanda excede de longe a oferta. A China State Construction disse, em um comunicado postado no site da Bolsa de Valores de Xangai, que planeja emitir até 12 bilhões de yuans em ações A, que não vão responder por mais de 40% do capital aumentado. A companhia vai dar início ao roadshow do IPO hoje e abrirá as subscrições de 21 a 22 de julho. A construtora chinesa disse que planeja usar os recursos captados principalmente para seus projetos de infraestrutura e desenvolvimento de casas, além de suplementar o capital de giro. O anúncio da China State Construction foi feito após a companhia ter recebido a aprovação final do órgão que supervisiona o mercado de ativos mobiliários do país, na noite de sexta-feira. A aprovação das autoridades chinesas para o gigantesco IPO surpreendeu muitos, uma vez que havia apenas aprovado pequenas ou médias emissões no mês passado, quando encerrou a moratória de novas emissões imposta desde setembro. Os investidores esperavam que a emissão da gigante construtora chinesa ocorresse apenas bem mais tarde no ano, uma vez que a estabilidade do mercado permanece sendo a principal prioridade do governo chinês. Contudo, o robusto apetite do investidor mostrado nas estreias das ações de duas companhias na última sexta-feira pode ter injetado uma dose de confiança e otimismo no órgão regulador chinês. As ações da Guilin Sanjin Pharmaceutical e da Zhejiang Wanma Cable dispararam no primeiro dia de negociação dos ativos. A Guilin Sanjin, uma fabricante de medicamentos, chegou ao final da sessão valendo 36,01 yuans, uma alta de 81,9% em relação ao preço do IPO, de 19,80 yuans. As ações da fabricante de equipamentos para tecnologia de informação, Zhejiang Wanma, fecharam a 25,93 yuans, uma alta de 125,5% sobre o preço do IPO, de 11,50 yuans. A Guilin Sanjin levantou 910,8 milhões de yuans com a sua emissão de ações, enquanto a Zhejiang Wanma obteve 575 milhões de yuans. Apesar dos pequenos volumes dos IPOs das duas companhias, analistas disseram que a disparada dos preços mostrou que existe uma demanda represada mais do que o suficiente para grandes emissões.