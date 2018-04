China prepara novo pacote para impulsionar o consumo

A agência de planejamento econômico da China está preparando outro pacote de estímulo que visa a aumentar a renda individual e impulsionar o consumo doméstico, noticiou o jornal Economic Observer nesta segunda-feira, 24, citando uma fonte não identificada da agência, a Comissão de Reforma e Desenvolvimento Nacional. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise As propostas no plano incluem elevar o limiar para o imposto de renda pessoal, impulsionar os salários, introduzir subsídios para a baixa renda e aumentar os subsídios imobiliários, de acordo com o jornal. O plano deve ser discutido na Conferência Central de Economia, a ser realizada no começo do próximo mês, informou o jornal. Detalhes sobre o tamanho do pacote de estímulo ainda não estão disponíveis. As informações são da Dow Jones.