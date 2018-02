China pretende limitar aumento dos empréstimos em 15% A China quer manter o crescimento dos empréstimos dentro da faixa de 15 por cento este ano, visando ajudar a evitar o superaquecimento da economia, informou a mídia local neste sábado, citando a agência reguladora de bancos como fonte. O chefe da Comissão Reguladora de Bancos da China, Liu Mingkang, fez os comentários durante a reunião da agência na sexta-feira, no mesmo dia em que o banco central chinês elevou as taxas de juro pela terceira vez este ano. As projeções são de um crescimento para 25,1 trilhões de iuans (3,3 trilhões de dólares) do iuan-denominado para empréstimos, um aumento de 16,5 por cento ante o ano anterior. "Atualmente, incertezas na economia e no setor financeiro estão crescendo, a tendência da economia caminhar para aquecimento relativamente rápido está ficando mais clara, e o meio de gerência de riscos está ficando mais complicado", informou o jornal local citando Liu. No segundo trimestre, a economia da China cresceu 11,9 por cento na comparação anual, o maior ritmo em 11 anos e meio.