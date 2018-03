China prevê PIB anualizado acima de 8,9% no 4º trimestre

A economia chinesa deve expandir-se mais rápido no quarto trimestre, superando a expansão anualizada de 8,9% do terceiro trimestre, levando em consideração os sólidos indicadores econômicos de outubro e novembro, disse o vice-diretor do Escritório de Estatísticas Nacional, Xu Xianchun.

Ecoando comentários feitos por outras autoridades do governo, Xu afirmou que o crescimento econômico chinês este ano irá exceder a meta de 8% do governo e se acelerará no ano que vem.

As exportações chinesas continuam a melhorar, elevando a produção indústria. Economistas esperam que o PIB chinês apresente aceleração maior, especialmente diante da baixa base de comparação, em consequência da crise econômica.

Xu afirmou também que o índice de preços ao consumidor chinês e o índice de preços ao produtor devem cair em 2009. Entre janeiro e novembro, o CPI cedeu 0,9% em comparação ao mesmo período do ano passado e o PPI recuou 6%. As informações são da Dow Jones.