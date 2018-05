China: Produção de aço bruto pode subir 10% em 2013

"Diante da alta produção de aço, os preços continuam a cair e os estoques ainda são relativamente elevados", avaliou Hongren. "Algumas usinas não tem nenhuma intenção de cortar a produção", acrescentou.

As siderúrgicas do país tentam assimilar a queda dos preços pelo aumento das vendas. No primeiro semestre deste ano, os preços do minério de ferro caíram cerca de 30 yuan enquanto os preços de produtos siderúrgicos caíram 280 yuan. Fonte: Dow Jones Newswires.