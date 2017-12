China propõe acordo de livre comércio com o Mercosul O governo chinês propôs um acordo de livre comércio com o Mercosul, segundo informações dadas pelo secretário de Comércio e Relações Econômicas Internacionais da Argentina, Alfredo Chiaradía. De acordo com o secretário, a China quer assinar um TLC - Tratado de Livre de Comércio - com o bloco do cone Sul, mas os governos dos países estão "estudando para ver se o mais conveniente é um acordo de livre comércio ou um esquema de preferências" tarifárias. O primeiro é mais amplo, engloba toda a economia e estabelece um acordo sobre regras. O segundo, mais restrito, limita-se à concessão de acesso ao mercado de produtos específicos. As declarações do secretário foram dadas ao jornal argentino Infobe, o qual informa que o anúncio sobre as negociações seria feito nesta sexta-feira, no Brasil, antes de o presidente chinês, Hu Jintao, deixar o País.