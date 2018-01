China quer cortar taxas para estimular indústria

Em um longo discurso no Fórum anual Boao para a Ásia - uma resposta da China ao Fórum Econômico Mundial de Davos - Li disse para quase 2 mil autoridades estrangeiras, chinesas e líderes empresariais que o governo vai avançar com cortes de impostos, com foco particular em ajudar indústrias de serviços promissoras, incluindo aquelas envolvidos em pesquisa e desenvolvimento. Segundo o premiê, tais cortes de impostos serão de 500 bilhões de yuans (US$ 76,8 bilhões) este ano.“Este é um passo importante para promover a reforma estrutural”, disse ele. “Temos um grande potencial de desenvolvimento, bem como a resiliência”.

Li disse que a China permanecerá aberta para o mundo e gradualmente irá liberalizar seu mercado de serviços de investimento externo e evitar uma depreciação rápida do yuan em acordo com sua tentativa de incentivar indústrias de maior valor.

O primeiro-ministro reconheceu que o caminho da China adiante não será fácil, mas disse que Pequim vai ficar com a sua promessa de entregar um crescimento de pelo menos 6,5% ao ano entre 2016 e 2020, ao mesmo tempo que segue em frente com reformas estruturais.

Li pediu por uma coordenação econômica e financeira como um antídoto para a volatilidade dos mercados, novos motores de crescimento e maior produtividade para orientar a Ásia e o mundo para uma trajetória de crescimento mais robusta.

Ele reiterou que as perspectivas de emprego da China permanecem estáveis, o consumo interno continua a crescer e que o país tem várias ferramentas para se defender contra o risco sistêmico.

Segundo o premiê, as políticas de taxas, fiscal e monetária irão promover novas fontes de crescimento, incluindo indústrias de alta tecnologia, tecnologias de ponta e de fabricação mais avançada./DOW JONES NEWSWIRES.