China quer evitar bolha especulativa A China continuará comprometida com uma política monetária acomodativa apropriada pois a recuperação na terceira maior economia mundial ainda não se dá sobre uma base sólida, disse o banco central local. Em nota após encontro de diretores para traçar políticas para o resto de 2009, o Banco Popular da China disse que irá controlar o risco de crédito dos bancos e garantir que os empréstimos cheguem à economia real. Há preocupação de que parte do recorde de empréstimos de bancos comerciais, de US$ 1,08 trilhão no primeiro semestre tenha ido para ações e imóveis, criando uma bolha nesses mercados.