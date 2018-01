China quer levar fábrica do Brasil, diz The New York Times Uma reportagem publicada nesta sexta-feira no jornal americano The New York Times revela o suposto plano de uma empresa chinesa de comprar a montadora da DaimlerChrysler e da BMW em Campo Largo, no Paraná, e de transportá-la, "peça a peça", para a China. O projeto do grupo Lifan seria, de acordo com o jornal, uma tentativa de importar as tecnologias mais avançadas do mundo para catapultar a fabricação de carros da China ao nível de força global. "Se a compra der certo, a China poderia ultrapassar os seus competidores como a Coréia do Sul e alcançar o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos na venda de alguns dos carros mais eficientes em termos de consumo e confortáveis do mercado", diz o NYT. Os valores envolvidos na transação, que ainda estaria em estado embrionário, não foram revelados ao NYT nem pelos compradores chineses nem por representantes da BMW e da DaimlerChrysler. O jornal classifica a montadora como uma das mais famosas e incomuns do ramo e destaca a produção de motores Tritec, um dos mais sofisticados tecnologicamente e de maior eficiência de consumo do mundo.