China recrimina UE por questões comerciais A China recriminou hoje a União Européia (UE) por não reconhecer que a economia do país asiático é de mercado (quando os agentes econômicos agem de forma livre, sem a intervenção dos governos). Para o ministro de Assuntos Exteriores chinês, Li Zhaoxing, essa é uma taxação "discriminatória". "Não entendo por que a UE não reconhece os esforços chineses", disse Zhaoxing, assegurando que esta situação desfavorece a UE, o segundo maior parceiro comercial do país. Assuntos discutidos Entre os assuntos tratados pela UE e o ministro de Exteriores chinês estão a controvérsia internacional em função do programa nuclear do Irã, as negociações para que a Coréia do Norte renuncie às armas atômicas e tentativas de aprofundar a cooperação entre os dois parceiros. Os representantes da União Européia - a ministra de Assuntos Exteriores austríaca, Ursula Plassnik, seu colega da Finlândia, Erkki Tuomioja, o responsável da Política Externa, Javier Solana, e a comissária de Exteriores, Benita Ferrero-Waldner - reforçaram a "relação estratégica" entre os parceiros, mas afirmaram que ainda há diferenças. Benita garantiu que a questão foi tratada com profundidade. "Mas na realidade, o status de economia de mercado é muito importante e é uma questão muito técnica. Concretamente há cinco requisitos diferentes, dos quais quatro, infelizmente, não foram cumpridos". No entanto, a comissária disse ter certeza de que a China está trabalhando para se aproximar destes critérios, e que a UE entende essa decisão como algo de caráter temporário. Pirataria e questão nuclear Além disso, a UE reiterou seus pedidos para que as autoridades chinesas abram mais seu mercado e combatam de forma mais efetiva a pirataria de produtos e marcas feita em grande escala em seu território. Outro assunto abordado foi a possibilidade de transferir a questão nuclear iraniana ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, algo no qual a UE e a China concordam. Apesar do consenso, o ministro chinês destacou que o Irã tem o direito de utilizar energia atômica para fins pacíficos.