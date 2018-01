China recusa 61 mil t de soja embarcada em Santos O governo brasileiro foi notificado hoje da recusa de autoridades da China de receber um navio carregado com 61 mil toneladas de soja. O navio Eleftheria saiu do porto de Santos no dia 14 de abril e o lote pertence à Cargill Agrícola. A China alega que havia mistura de sementes no carregamento. Até agora a recusa da China em relação a cargas de soja brasileira estava restrita ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.