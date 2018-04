China reduz juros e compulsório para estimular crédito A China informou hoje que cortou a taxa de referência de depósitos e a de empréstimo em 1,08 ponto porcentual, para estimular o crescimento firme do crédito como parte de sua política monetária "moderadamente afrouxada". O Banco do Povo da China (banco central do país) reduziu a taxa de depósito para um ano de 3,60% para 2,52% e a taxa de empréstimo de 6,66% para 5,58%. Os cortes, que entram em vigor amanhã, são maiores do que as recentes reduções promovidas pelo banco central, de 0,27 ponto porcentual, e também superam o corte de 0,54 a 0,81 ponto porcentual que o mercado esperava. O banco central também reduziu o recolhimento compulsório a partir de 5 de dezembro em 1 ponto porcentual para seis grandes bancos e em 2 pontos porcentuais para bancos menores. É a quarta vez desde meados de setembro que a China corta a taxa de empréstimo e a terceira vez desde o começo de outubro que reduz a taxa de depósito. As informações são da Dow Jones.