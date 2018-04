China reduz preços de combustíveis

China vai cortar em 3% os preços da gasolina e do diesel a partir de amanhã, apesar da alta dos preços globais do petróleo desde meados de julho. Os cortes foram anunciados ontem pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. O preço de referência para o querosene de aviação será reduzido em 5,5%. É o segundo corte nos preços dos combustíveis este ano. Em dezembro, a comissão divulgou detalhes sobre o novo mecanismo de preços dos derivados do petróleo. O sistema permite que os preços sejam ajustados quando há mudança no preço médio da cesta de petróleo em mais de 4% durante 22 dias úteis.