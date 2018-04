China registra déficit comercial de US$ 4,9 bilhões

PEQUIM – Em meio à disputa tarifária com os Estados Unidos, a China registrou um inesperado déficit comercial de US$ 4,9 bilhões, informam dados oficiais publicados nesta sexta-feira, 13. A queda das exportações, contrária às expectativas dos meses anteriores, puxou a balança comercial chinesa para baixo.

As exportações registraram queda de 2,7% em março em comparação com o mesmo mês do ano passado. A baixa vem logo após um aumento de 44,5% em fevereiro.

O valor surpreendeu especialistas, que previam um crescimento de 10% nas exportações chinesas no mês passado. Eles acreditavam que, após dois superávits consecutivos (US$ 20,5 bilhões em janeiro e US$ 33,7 bilhões em fevereiro), a China alcançaria um novo superávit de US$ 27,5 bilhões em março.

Essa é a primeira vez desde fevereiro de 2017 que o país asiático registra um déficit comercial.

O mercado interno, no entanto, serviu de colchão para a balança chinesa. As importações em março subiram 14,4% em relação ao mesmo mês de 2017, em comparação com uma expansão de 6,3% em fevereiro.

EUA

A balança comercial chinesa com os Estados Unidos registrou alta de 19,4% neste primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. O saldo positivo somou US$ 58 milhões entre janeiro a março deste ano. As exportações tiveram alta de 14,8% e as importações, 8,9%, em comparação com o primeiro trimestre de 2017. //REUTERS, AFP