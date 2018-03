China registra déficit fiscal de US$ 14 bilhões em setembro

A China registrou um déficit fiscal de 96,81 bilhões de yuan (US$ 14 bilhões) em setembro, depois de cinco meses consecutivos de superávit, informou o ministério de Finanças do país. A receita fiscal cresceu 33% em setembro na comparação com igual mês do ano passado, para 560,94 bilhões de yuan; o gasto aumentou 32,9%, para 657,74 bilhões de yuan.

No período de janeiro a setembro, no entanto, a China acumula superávit fiscal de 631,6 bilhões de yuan. A receita cresceu 5,3% ante igual intervalo do ano passado, para 5,15 trilhões de yuan, enquanto o gasto aumentou 24,1%, para 4,52 trilhões de yuan, segundo o ministério. As informações são da Dow Jones.