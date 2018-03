China registra inflação pela 1ª vez em 10 meses O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na China subiu pela primeira vez em 10 meses, em novembro, aumentando as evidências de que a recuperação econômica do país está firme, uma vez que as quedas de preços fora das fábricas diminuiu, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo governo.