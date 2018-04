China registra queda de 17,5% nas exportações em janeiro

As exportações e importações da China diminuíram em janeiro pelo terceiro mês consecutivo e num ritmo acelerado, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo governo chinês. As exportações recuaram 17,5% em janeiro em comparação com o mesmo período do ano passado, para US$ 90,45 bilhões, e as importações caíram 43,1%, para US$ 51,34 bilhões. Em dezembro, as exportações apresentaram queda de 2,8% e as importações, de 21,3%, ante igual mês de 2007. O superávit comercial da China totalizou US$ 39,11 bilhões em janeiro, em linha com o superávit de US$ 39 bilhões registrado em dezembro, informou a Administração Geral Alfandegária. Os analistas tinham previsto uma queda de 11% nas exportações, de 25% nas importações e um superávit comercial de US$ 29,9 bilhões no mês passado, de acordo com a média das estimativas dos 15 economistas ouvidos pela Dow Jones Newswires. As informações são da Dow Jones