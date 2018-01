China revisa crescimento do PIB de 2004 para 10,1% O departamento de estatísticas da China revisou o crescimento do PIB do país em 2004 de 9,5% para 10,1%, depois da conclusão de um censo econômico, informou o departamento em seu site na Internet. O novo número de 2004 ficou em 15,988 trilhões de yuan, ou cerca de US$ 1,931 de acordo com a taxa de câmbio da época, em comparação com os 13,688 trilhões de yuan calculados segundo o método anterior. A revisão fez da China a sexta maior economia do mundo em 2004, saindo do sétimo lugar e colocando-se à frente da Itália e logo atrás da França. O diretor do departamento de estatística, Li Deshui, disse que a China também irá utilizar o novo censo para revisar as estimativas para 2005, mas não entrou em detalhes. O vice-ministro de desenvolvimento nacional chinês disse em uma reportagem publicada pela agência de notícias Xinhua na semana passada que o PIB cresceu 9,8% em 2005, levando em conta o novo censo. A estimativa original da agência era de crescimento de 9,4% do PIB. Os dados do PIB entre 1993 e 2003 também foram revisados. Por causa dessa revisões, a taxa anual média de crescimento do PIB chinês entre 1979 e 2004 foi de 9,6%, 0,2 ponto porcentual a mais que o originalmente divulgado. As informações são da Dow Jones.