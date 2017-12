China revisa crescimento do PIB do 1º trimestre O Escritório Nacional de Estatísticas da China revisou o crescimento do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre para 10,3%, no ano, de uma estimativa anterior que apontou expansão de 10,2%. O escritório revisou a cifra total do PIB chinês para 4,339 trilhões de yuans (US$ 540,9 bilhões).