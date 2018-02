China revisa para 11,1% crescimento do país em 2006

A China revisou nesta quarta-feira, 11, sua taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2006 para 11,1%, ante os 10,7% anteriores. A nova taxa marca a maior expansão anual desde 1994. A agência nacional de estatísticas afirmou em comunicado, publicado em seu site, que a revisão reflete o resultado, maior do que o inicialmente estimado, da produção industrial e o setor de serviços. O governo não informou qual é a nova taxa de crescimento dos serviços, mas a agência disse que a indústria cresceu 13% em 2006, ante taxa de 12,5% inicialmente informada. De acordo com o órgão, o PIB chinês alcançou 21,09 trilhões de iuans (2,79 trilhões de dólares) em 2006. Mas o dado será revisado mais uma vez, de acordo com os procedimentos regulares. Os dados sobre o comportamento do PIB no segundo trimestre e outros indicadores de junho serão divulgados na próxima semana, provavelmente no dia 18.