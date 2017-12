China se transforma no país com maiores reservas de divisas As reservas de divisas chinesas chegaram em fevereiro a US$ 853,7 bilhões, superando pela primeira vez às do Japão - avaliadas em US$ 850,1 bilhões - e convertendo-se nas maiores do mundo, informou, nesta terça-feira, o jornal China Business News. Segundo o diário, o crescimento no mês passado foi de US$ 8,5 bilhões. Apesar de tudo, o crescimento das reservas na China sofreu uma desaceleração, já que em janeiro tinha sido três vezes maior (US$ 26,3 bilhões). Analistas comentaram que nos últimos anos Pequim utilizou US$ 60 bilhões de suas reservas para a recapitalização dos três grandes bancos estatais: o Banco da China, o Banco de Construção da China, e o Banco Industrial e Comercial da China. O governo chinês assinalou em ocasiões anteriores que tem planos para diversificar suas reservas, que têm o dólar como divisa dominante, e adquirir uma maior quantidade de euros ou ienes. No ano passado circularam rumores de que China, segundo maior importador mundial de petróleo, planejava utilizar parte de suas reservas de divisas para a compra da commodity, em uma medida que, caso seja confirmada, poderia influir de forma crucial nos preços do cru. 2005 Em 2005, as reservas de divisas do país asiático aumentaram 34,3% em relação ao ano anterior, e equivaleram a 40% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, segundo números do Banco Popular da China (equivalente ao Banco Central brasileiro).