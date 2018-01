China será o 2º país do mundo em volume de comércio em 2008 A China superará a Alemanha e se tornará o segundo maior país do mundo em volume de comércio exterior em 2008, segundo previsões do Ministério do Comércio publicadas hoje na imprensa local. Em discurso na Universidade de Pequim, o vice-ministro do Comércio, Gao Hucheng, disse que, se o comércio exterior da China continuar crescendo a um ritmo de 15% anuais, o gigante asiático superará a Alemanha em três anos. Além disso, a China pode passar os Estados Unidos entre 2015 e 2020, segundo a agência estatal Xinhua. Atualmente, a China é líder na exportação mundial de 172 tipos de produtos, e também é o principal produtor de tratores e contêineres (80% do total mundial), de relógios e de rádios (60% do total). Gao afirmou que o Produto Interno Bruto chinês chegará a 15 trilhões de iuanes (US$ 1,8 trilhão) este ano, colocando o país no sexto lugar do mundo. Até o fim do ano, as reservas de divisas da China chegarão a US$ 800 trilhões. A última estimativa do Ministério do Comércio calcula que o comércio exterior chinês crescerá 20% em relação ao ano passado, com um aumento de 26% nas exportações e 18% nas importações.