China será segundo maior mercado bancário em 2008, diz analista A China pode ser o segundo maior mercado bancário em 2008, depois dos Estados Unidos, ultrapassando Japão e Reino Unido, segundo o site de notícias Chinanews. Enquanto a taxa de desenvolvimento anual da indústria bancária internacional fica numa média de 3%, a da China alcança cotas de 13% a 15%, comparou Zhu Min, diretor-adjunto do Banco da China. A liberalização do setor bancário, prevista para o fim deste ano, segundo os compromissos adquiridos após a entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), obrigou o governo a promover uma modernização de seus bancos antes da futura competição estrangeira. Das "quatro grandes" instituições financeiras do país, o Banco de Construção e o Banco da China já lançaram suas ações no pregão de Hong Kong. O Industrial e Comercial deve seguir seus passos ainda este ano. Mas ainda não há data para a entrada em bolsa do Banco da Agricultura. Segundo Zhu, os bancos chineses não prestam a devida atenção em produtos, como consultoria financeira e internacionalização. Ele aconselhou as entidades a aprender com os concorrentes estrangeiros.