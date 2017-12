China sobe a 400% imposto para exportar 74 tipos de têxteis A China anunciou que irá elevar as tarifas de exportação sobre 74 categorias de produtos têxteis, a partir de 1º de junho, de acordo com a agência de notícias oficial Xinhua. As tarifas serão elevadas para 400%. Atualmente, a China impõe tarifas entre 2% a 5% sobre 148 categorias de têxteis e roupas, incluindo casacos e blusas. A Comissão de Impostos do Conselho de Estado disse que está criando tarifas para a exportação de fio de linho e abolindo os impostos para exportação de acessórios de vestuário em tricô. A comissão retirou também as tarifas sobre exportações em três variedades de cuecas e shorts.