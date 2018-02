China supera 10 milhões de veículos vendidos no ano

As vendas de automóveis na China entre janeiro e outubro já superaram as dez milhões de unidades em 2009 será o primeiro ano que este número é alcançado no país, segundo o jornal oficial China Daily.

A Associação de Fabricantes de Automóveis da China expôs os dados de outubro, que assinalam que nos dez primeiros meses do ano as vendas cresceram 37,8% até alcançar 10,9 milhões de veículos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, as vendas em outubro foram de 1,2 milhões de automóveis,72% mais que durante o mesmo mês do ano passado, em um aumento que os fabricantes atribuem aos benefícios fiscais e ao plano de estímulo lançado por Pequim.

Com este dado, o gigante asiático se consolida como o primeiro mercado de carros e caminhões do mundo, na frente dos Estados Unidos, cujas vendas em outubro se situaram em 8,6 milhões de unidades.

Um bom exemplo dos números positivos é General Motors, que ontem anunciou que seu "joint venture" na China vendeu um total de 1.459.460 veículos nos dez primeiros meses do ano.

"Esperamos que o volume total de vendas de automóveis neste ano alcance 13,5 milhões. Isto suporia que este ano a China se transformaria no mercado maior de automóveis", assegurou recentemente Rao Da, diretor da Associação de Carros de Passageiros da China.