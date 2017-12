China supera previsão de crescimento no primeiro trimestre A economia chinesa cresceu 10,3% nos três primeiros meses do ano, 0,1 ponto percentual a mais que o número anunciado anteriormente, segundo um informe do Escritório Nacional de Estatísticas, publicado hoje. A versão corrigida do relatório trimestral revela que o PIB chinês subiu para US$ 542 bilhões, ou seja, US$ 7,7 bilhões a mais do que tinha sido anunciado. O setor principal continua sendo o industrial, com uma produção de US$ 269,5 bilhões, seguido pelo terciário, com US$ 230,9 bilhões. A agricultura e a pecuária, apesar de empregarem grande parte da população chinesa (cerca de 750 milhões de habitantes vivem no meio rural), ficou muito abaixo: US$ 40,3 bilhões. A revisão do PIB se deve, segundo o escritório, a um crescimento maior que o inicialmente calculado em setores como a agricultura, a pecuária, a silvicultura e a pesca. O número anunciado antes já mostrava um crescimento muito maior do inicialmente previsto pelas autoridades chinesas, estabelecido em 9,5%. Os índices preocupam os analistas, que temem um excessivo reaquecimento de alguns setores, especialmente o industrial. O Governo chinês deseja mudar o modelo de desenvolvimento, concentrado na produção industrial e na exportação. O objetivo é um perfil semelhante ao das economias ocidentais, mais baseado no consumo interno, na tecnologia e nos serviços.