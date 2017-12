China suspende a compra de frango do Rio Grande do Sul A China proibiu a importação de carne aviária e de seus subprodutos do Grande Rio do Sul. De acordo com um despacho da Rádio Internacional da China (CRI, na sigla em inglês),na internet, a ordem de suspensão das compras partiu do Ministério da Agricultura e da Administração Estatal de Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena (AESQIQ) em virtude do foco da doença de Newcastle no Estado. No último dia 19 a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura informou que mais seis países haviam suspendido as compras de frango do Rio Grande do Sul: África do Sul, que parou de comprar aves criadas num raio de 50 quilômetros a partir do foco; Cuba, num raio de 20 quilômetros; e Canadá, Coréia do Sul, Hong Kong e Suíça, a 10 quilômetros do foco. A doença surgiu em maio em uma granja de subsistência localizada no município de Vale Real.