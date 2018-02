China tem crescimento de 28,4% na arrecadação A receita fiscal da China aumentou 28,4% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 684,5 bilhões de yuans (US$ 100,283 bilhões), anunciou o Ministério das Finanças do país. O rápido crescimento da receita se deve à estabilização e recuperação da economia, bem como à base reduzida no ano anterior, disse o Ministério, num comunicado.