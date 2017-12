China tem recursos para lidar com instabilidade nas bolsas, diz Dilma

UFÁ, RÚSSIA - A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta quinta-feira, 9, em Ufá, na Rússia, que o governo da China "tem recursos suficientes" para lidar com a turbulência em seus mercados financeiros. A declaração foi feita minutos após uma reunião bilateral que manteve com o presidente chinês, Xi Jinping, às margens da reunião de cúpula de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Questionada sobre a perda de 30% do valor de mercado das ações de corporações chinesas desde junho, a presidente respondeu que "oscilações da bolsa de valores são normais".

Na quarta-feira os pregões das bolsas de valores de Xangai e Shenzhen, na China, que registraram recuos de 5,9% e 6,8%, respectivamente. Ontem, no momento da entrevista - às 19h, horário local, 11h em Brasília -, os mesmos índices da bolsa de Xangai estavam em alta de 5,76%, o que a presidente ressaltou em sua fala. "Hoje houve uma recuperação bastante significativa", advertiu. Questionada sobre como viu a queda abrupta das bolsas asiáticas na quarta-feira, Dilma foi lacônica: "Eu vi como se vê bolsa". "Ela tinha tido um pico bastante grande. Agora teve uma queda. Agora teve uma recuperação", disse, fazendo com o dedo o movimento de um gráfico. "Vamos esperar que a recuperação seja sistemática e contínua."

De acordo com Dilma, Jinping não demonstrou preocupação particular sobre a turbulência, que já custou US$ 3,5 trilhões desde junho, quando a instabilidade se acentuou. "Eu achei o presidente nessa questão bastante tranquilo", afirmou, referindo-se a Jinping. "Não mostrava nenhuma grande preocupação e demonstrou inclusive clareza de que o mercado iria se recuperar."

Para a presidente, as reservas internacionais da China são uma garantia de que o problema pode ser enfrentado sem maiores sobressaltos para a economia mundial. "A China tem recursos suficientes para segurar isso. E a gente sabe como funcionam os mercados financeiros, né? Eu estou bastante tranquila", reiterou.

Conforme dados publicados em janeiro pelo Banco Popular da China, a autoridade monetária do país, as reservas de câmbio em dólar do Estado chinês - as mais altas do mundo - chegavam a US$ 3,84 trilhões no último trimestre de 2014.