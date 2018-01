China tem superávit comercial de US$ 4,62 bi em fevereiro O Ministério do Comércio da China informou que o país teve um superávit comercial de US$ 4,62 bilhões em fevereiro deste ano, após um déficit comercial de US$ 7,87 bilhões em fevereiro de 2004. As exportações chinesas somaram US$ 44,53 bilhões em fevereiro de 2005, com crescimento de 30,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. As importações caíram 5%, para US$ 39,92 bilhões. Em janeiro de 2005, a China havia registrado um superávit comercial de US$ 6,48 bilhões. Analistas observaram que a queda das importações em fevereiro está relacionada aos feriados do Ano Novo lunar, que neste ano caíram em fevereiro (em 2004, o Ano Novo chinês caiu em janeiro). Segundo a Administração de Alfândega da China, as importações chinesas de petróleo bruto totalizaram 18,2 milhões de toneladas nos primeiros dois meses deste ano, com queda de 12,7% em relação ao mesmo período de 2004. O volume médio de importações de petróleo em janeiro e fevereiro foi de 2,26 milhões de barris por dia. As informações são da Dow Jones.