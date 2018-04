China tem superávit comercial recorde de US$ 35,2 bi A China registrou superávit comercial recorde em outubro, de US$ 35,2 bilhões, ultrapassando o recorde anterior de US$ 29,3 bilhões registrado em setembro, informou a Administração Geral Alfandegária. Economistas esperavam um saldo comercial positivo de US$ 32 bilhões. Em outubro, as exportações da China cresceram 19,2% em relação ao ano anterior, para US$ 128,3 bilhões, uma desaceleração ante o aumento de 21,5% registrado em setembro. As importações subiram 15,6% ante o ano anterior, para US$ 93,1 bilhões, abaixo do aumento de 21,3% de setembro. Entre janeiro e outubro, as exportações do país cresceram 21,9% ante o mesmo período do ano passado, para US$ 1,2 trilhão. No período, as importações subiram 27,6%, para US$ 986,3 bilhões. O superávit comercial da China nos 10 meses do ano até outubro totalizou US$ 215,99 bilhões. As informações são da Dow Jones.