China ultrapassa Reino Unido na lista das maiores economias do mundo A China ultrapassou o Reino Unido em crescimento econômico e agora é a quarta maior economia do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Japão e Alemanha. Segundo a lista publicada no final de semana pelo Banco Mundial, a China possui um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 2,263 trilhões, cerca de US$ 94 milhões acima do PIB do Reino Unido. Já o Brasil está em 14º lugar, com a geração de US$ 644,1 bilhões em riquezas. Confira abaixo a lista das 10 maiores economias do mundo e seus respectivos PIBs (em milhões): 1º- Estados Unidos: US$ 12.969.561 2º- Japão: US$ 4.988.209 3º- Alemanha: US$ 2.852.337 4º- China: US$ 2.263.825 5º- Reino Unido: US$ 2.263.731 6º- França: US$ 2.177.670 7º- Itália: US$ 1.724.894 8º- Espanha: US$ 1.100.134 9º- Canadá: US$ 1.051.873 10º- Índia: US$ 793.017