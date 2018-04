China vai à OMC contra tarifas de aço dos EUA A China notificou à Organização Mundial do Comércio (OMC) que vai adotar retaliações contra as tarifas sobre importações de aço anunciadas pelos EUA, informou o jornal japonês Yomiuri Shimbun. De acordo com a reportagem, enviada de Genebra, a China vai impor tarifas punitivas a produtos norte-americanos a partir de março de 2005, ou mais cedo, caso a OMC decida que as tarifas dos EUA são ilegais.