China vai abrir mercado de petróleo no atacado em 2007 O mercado atacadista de petróleo deixará de ser um monopólio estatal na China no início de 2007, quando o governo permitirá a participação de empresas privadas e estrangeiras, desde que ligadas a companhias com licença de importação, publicou nesta quinta-feira o jornal China Daily. A partir de 1º de janeiro, os investidores privados poderão abastecer os varejistas de gasolina e outros derivados de petróleo. A mudança era um dos compromissos assumidos pela China ao entrar para a Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001. Até agora, só a China Petrochemical Corp (Sinopec) e a China Petroleum Corporation (CNPC), ambas estatais, podiam operar no mercado atacadista. No entanto, os analistas consideram a abertura relativa. Ela só beneficia empresas que disponham de uma licença de importação de petróleo, ou uma refinaria na China, o que dificulta a entrada a companhias estrangeiras. Muitas delas terão que se associar a firmas chinesas para poderem operar no país. "Quem quiser vender petróleo tem que apresentar a sua própria licença de prospecção ou de importação, além de instalações de armazenamento. Se não, terá que colaborar com parceiros como a Sinopec e a CNPC", criticou um especialista citado pelo jornal. Por enquanto, as companhias estrangeiras só podem operar no varejo, também graças à entrada da China na OMC, e assim mesmo um número limitado de postos de gasolina, ou associadas a companhias chinesas.