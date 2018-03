China vai abrir setor de mineração ao investidor externo

A autoridade pediu que outras nações criem oportunidades de investimento em que haja ganhos para todas as partes e uma reforma do sistema de preços para o setor de mineração global. Wang não mencionou produtos de mineração específicos, mas seus comentários se ajustaram bem às preocupações das siderúrgicas chinesas, que estão tentando obter profundos cortes nos preços do minério de ferro das mineradoras globais.

A proposta de investimento da Aluminum Corp. of China (Chinalco) para adquirir US$ 19,5 bilhões em ativos da Rio Tinto que entrou em colapso em junho deste ano provocou acusações de que a Austrália não está aberta a grandes investimentos chineses. A China é o maior comprador de minério de ferro do mundo.

Wang também afirmou que a China tem agora cerca de 13 bilhões de yuans (US$ 1,9 bilhão) em um fundo para estimular a mineração doméstica. "Até agora, nós já investimos cerca de 1,5 bilhão de yuans em 191 projetos", afirmou. As informações são da Dow Jones.