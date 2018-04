China vai anunciar medidas de estímulo interno em breve--França A China está planejando anunciar medidas para estimular a demanda interna em breve, o que ajudaria a contrabalançar a desaceleração global, disse a ministra da Economia da França, Christine Lagarde, neste domingo. Questionada sobre se as medidas de estímulo da China podem sair nas próximas semanas, ela respondeu que "sim, sim, com certeza". O presidente do banco central da China, Zhou Xiaochuan, disse no sábado que o país quer manter sua taxa de expansão econômica, que deve ser de 8 a 9 por cento em 2009. As autoridades fizeram os comentários na reunião do G20 em São Paulo. (Por Anna Willard)