China vai construir ferrovia de US$ 7,5 bi na Venezuela O governo da Venezuela assinou um contrato de US$ 7,5 bilhões com a China Railway para a construção de 468 quilômetros de ferrovias que vão ligar quatro Estados venezuelanos. Esse é o maior contrato assinado pela Venezuela fora da indústria do petróleo, disse o ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, em comunicado pela rede de televisão estatal.