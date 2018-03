China vai consultar Brasil sobre taxa a minério A China quer convocar reuniões com o Brasil para tratar da ideia do governo em Brasília de impor uma sobretaxa de 5% nas exportações de minérios do País. Na prática, a medida encareceria a compra da matéria-prima pelos chineses, um dos maiores compradores hoje do País. "Teremos de tratar desse tema bilateralmente com o Brasil", confirmou o embaixador da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), Sun Zhenyu. Ele ainda indica que essas consultas ocorrerão "discretamente" para tentar não manchar a ideia de uma aproximação política entre Brasília e Pequim.