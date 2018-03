China vai experimentar a carne brasileira No final deste mês, será realizado o primeiro embarque de carne brasileira para a China. Esta primeira exportação, de um grupo de 14 frigoríficos do Brasil, no valor de US$ 1 milhão, abre caminho para a venda também de aves, carne suína e leite para o mercado chinês. ?Esta venda de março é histórica porque é a primeira e abre um mercado que é de centenas de milhões de dólares?, diz o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC), Charles Tang. Até o ano passado, barreiras fito-sanitárias impediam a entrada destes produtos. Segundo ele, o Brasil tem condições de dobrar ou até mais que isso o comércio com a China em dois anos. No ano passado, as exportações brasileiras para o mercado chinês somaram US$ 2,5 bilhões e as importações foram de US$ 1,5 bilhão. ?Quatro bilhões de dólares de comércio bilateral não é nada para as dimensões dos dois países?, diz Tang. Da pobreza à riqueza O presidente da CCIBC considera que ?a experiência da China mostra que o Brasil pode ser uma superpotência econômica?. Com uma economia baseada na força do mercado interno e em reformas e abertura iniciadas em 1979, a China saltou de país pobre para uma economia em forte expansão. ?A China e tigres asiáticos mostraram ao mundo que o caminho da pobreza à riqueza não é tão demorado e nem tão difícil quanto dizem. A China mudou em apenas 24 anos?, disse Tang, que é chinês de nascimento e brasileiro por opção e criação, já que veio com apenas um ano para o Brasil. Terra virgem O cônsul geral da China no Rio, Wang Xaioyuan, considera que o mercado brasileiro para os chineses ?é uma terra virgem? e que o mesmo vale para o mercado chinês do ponto de vista do exportador brasileiro. ?Mais de 90% do suco de laranja consumido na China é produzido no Brasil, mas os chineses não sabem disso. Compramos suco de laranja brasileiro da Europa e dos Estados Unidos. O mesmo vale para outros produtos. Queremos tornar essas relações mais diretas?, afirma Xaioyuan. O café é outro exemplo. Em vez da China comprar café brasileiro diretamente, compra o produto industrializado na Europa. Agora, o café brasileiro está tentando entrar diretamente na China. Tang considera que os chineses compram da Europa produtos como suco de laranja e café, cuja matéria-prima não é produzida pelos europeus, porque o Brasil não se apresentou no mercado chinês como vendedor. ?Temos que aprender a ganhar dinheiro em vez de sempre tomarmos emprestado com o FMI?, diz Tang. Feira No início de junho, o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, chefiará uma missão de empresários e representantes do governo brasileiro à China. Entre 5 e 8 de junho será realizada a feira internacional da China de gado leiteiro, onde haverá exposição de produtos brasileiros como gado leiteiro e de corte, leite longa vida, sêmen e embriões de gado. ?Já estamos contatando empresas na China para a viagem e começamos pela associação de classe de criadores de gado?, disse o chefe do grupo de Genética Bovina da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, Carlos Augusto Meinberg. Ele disse que o governo chinês quer fazer com que todo chinês tome um copo de leite por dia. ?Como são 1,3 bilhão de chineses, são 1,3 bilhão de copos de leite por dia?, disse. Meinberg afirmou que o mercado para o leite longa vida é grande também porque a China tem 22% da população mundial e apenas entre 2 e 3% da produção mundial de leite. Feira 2 Mais de 163 empresas brasileiras devem participar da próxima edição da feira de produtos de exportação realizada em Cantão, na China, em abril deste ano, prevê o vice-diretor do Centro de Comércio Exterior da China e secretário geral adjunto do evento, Ren Xiandong. No ano passado feira contou com 15 mil estandes de oito mil expositores de 191 países dos cinco continentes e movimentou US$ 18,47 bilhões, 9,6% mais que em 2001. Segundo os organizadores, a feria de Cantão é a maior feira comercial e de investimentos do mundo. Embraer e TV Globo A Embraer deve terminar no mês que vem a fábrica de aviões no norte da China e no final deste ano o primeiro avião chinês da Embraer deverá ficar pronto, disse hoje o cônsul geral daquele país no Rio, Wang Xaioyuan. De acordo com ele, o fato de peças dos aviões a serem montados lá saírem do Brasil contribui muito para o crescimento do comércio bilateral. ?Em anos anteriores, compramos aviões completos do Brasil, acho que 15 jatos?, disse Xaioyuan. ?A demanda é muito grande e por isso a Embraer decidiu fazer uma fábrica lá?, afirmou. Charles Tang informou ainda que TV Globo está negociando com o governo chinês um canal de televisão no país. Em troca, o governo da China quer um canal chinês entre os comercializados pelas empresas de TV por assinatura do grupo brasileiro, Net e Globosat. De acordo com ele, já foi feito um teste de transmissão da programação da Globo na China por uma semana. ?Na semana do teste na China, a audiência (internacional) da Globo subiu de 70 milhões para 200 milhões (de aparelhos de TV ligados no canal)?, disse Tang.