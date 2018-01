China vai manter compra de soja brasileira O vice-ministro da Agricultura da China, Liu Jian, afirmou nesta quinta-feira que os chineses não pretendem suspender a importação de soja do Brasil. "O Brasil apresentou o certificado para a soja e a China vai continuar comprando soja transgênica do Brasil normalmente, assim como faz de outros países que rotularam o grão", disse Jian, que participa de seminário organizado pelo Fórum Econômico Mundial. De acordo com o vice-ministro, o país não tem nenhum tipo de restrição à soja transgênica brasileira. Segundo o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, o acordo de exportação de soja transgênica para a China vence em abril e aí então haverá negociações para a renovação. "Mas em abril deve ficar mais fácil porque a questão dos transgênicos deverá estar regulamentada no Brasil", disse Rodrigues.