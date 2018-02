China vetou R$ 50 bilhões em projetos de infraestrutura

Zhu Xingxiang, do Ministério do Meio Ambiente, disse ontem em Pequim que o governo também vai determinar o fechamento de fábricas, com o duplo objetivo de combater a poluição e reduzir a capacidade instalada. Segundo ele, os principais alvos são os setores de aço, alumínio, coque, cimento e papel. Mesmo com os vetos deste ano, Zhu avaliou que a velocidade da reestruturação industrial não é rápida o suficiente.

A decisão de combater o excesso de capacidade foi adotada em outubro pelo Conselho de Estado, que vê com especial preocupação a expansão das siderúrgicas. "Há 58 milhões de toneladas de capacidade de aço atualmente em construção, a maior parte ilegítima. A capacidade de produção de aço poderá exceder 700 milhões de toneladas e o excesso de capacidade vai se agravar se restrições não forem implantadas a tempo", dizia comunicado do gabinete.

A China responde por mais da metade da fabricação de aço do mundo, e somente os 58 milhões de toneladas em construção superam as 30 milhões de toneladas que o Brasil produz a cada ano. A palavra "ilegítima" refere-se a projetos iniciados sem o sinal verde do poder central. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.