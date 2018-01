China vincula moeda ao euro, iene e dólar de Hong Kong O Banco Central da China anunciou hoje mais detalhes sobre novo regime de câmbio imposto na quinta-feira. A cesta de moedas vinculada ao yuan será o euro, o dólar de Hong Kong e o iene japonês. O BC chinês estabeleceu limite de variação diária de 1,5% do yuan frente a outras moedas que não o dólar. A margem é superior à de 0,3% estipulada para as operações contra o dólar, como anunciado quinta-feira. A paridade do euro contra o yuan foi estabelecida em 9,8609 yuans, de 10,0641 yuans anteriormente. Dessa forma, houve valorização de 2% do yuan contra o fechamento do euro na quinta. A paridade para a moeda japonesa foi estabelecida em 7,3327 por yuan 100 ienes, implicando alta de 0,5% do yuan contra o fechamento de ontem. A paridade com o dólar de Hong Kong foi estabelecida em 1,0440 yuans, uma valorização de 1,9% na cotação de quinta-feira.