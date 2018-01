Chinesa Lenovo corta 5% dos empregados no mundo

A chinesa Lenovo, maior fabricante mundial de computadores pessoais, anunciou ontem que demitirá 3,2 mil de seus funcionários após queda de 51% em seu lucro líquido no segundo trimestre de 2015.

A companhia informou, em comunicado, que seu lucro no último trimestre caiu para US$ 105 milhões, frente aos US$ 214 milhões do mesmo período do ano passado, devido ao retrocesso das vendas de computadores e tablets e a crescente concorrência no mercado dos smartphones.

"No último trimestre, enfrentamos o ambiente de mercado mais duro dos últimos anos, mas ainda conseguimos resultados sólidos", afirmou o presidente e executivo-chefe da empresa, Yanqing Yang.

O arrefecimento econômico na América Latina, especialmente no Brasil, acompanhado pelas oscilações nas divisas, também repercutiu nos resultados da companhia, segundo ressaltou comunicado.

A Lenovo reagiu a estes resultados adversos e abaixo de suas expectativas com um corte de 5% em sua força de trabalho (de cerca de 60 mil funcionários no mundo todo), que se concentrará exclusivamente no setor não manufatureiro. A companhia não detalhou em que países o aplicará.

A empresa chinesa estima que, com estas demissões, economizará US$ 650 milhões na segunda metade do ano e cerca de US$ 1,35 bilhão ao longo do próximo ano.

Yang antecipou que a companhia acelerará a integração com a Motorola, comprada no início do ano passado por US$ 2,91 bilhões, e que tentará aumentar a eficiência de sua divisão de computadores pessoais. "Por meio destes esforços nos transformaremos em uma empresa global mais rápida, mais forte e melhor", afirmou. Após os anúncios, as ações da Lenovo registraram perdas que chegaram a superar 9%.