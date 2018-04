Chinesas fazem joint venture em transporte A transportadora China Shipping vai formar uma joint venture com o grupo siderúrgico Baosteel para transportar minério de ferro da Austrália e do Brasil para a China durante 20 anos, disse o presidente da China Shipping, Li Shaode. Segundo ele, o acordo será assinado na próxima semana. Li disse que a China Shipping terá uma fatia de 51% na joint venture, enquanto a Baosteel ficará com os 49% restantes, mas ele recusou-se a especificar o valor dessa participação.