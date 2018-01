Chineses chegam hoje para conhecer produção do etanol Uma missão chinesa chega hoje ao Brasil para uma série de visitas e reuniões em Brasília, São Paulo, Piracicaba e Rio de Janeiro. O objetivo da vinda dessa missão, liderada pelo engenheiro chinês Sun Xiaokang, é conhecer o processo de produção, o funcionamento das indústrias e a estrutura de distribuição nacional do combustível. Além disso, os chineses querem aprender como foram feitos os regulamentos e normas voltadas para o setor. A visita é a continuação do memorando assinado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e pela Comissão de Desenvolvimento Nacional e da Reforma Agrária da República Popular da China em novembro de 2004 que homologou a parceria entre os dois países. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. De 1989 a 2004, a produtividade aumentou em 20%. Nos próximos anos, o consumo de etanol deve se tornar ainda maior no mercado interno brasileiro devido à expansão de carros com motores "flex fuel" (que utilizam os dois tipos de combustíveis). Em 2003, a frota de carros com esse tipo de motor era de 48 mil. Em 2004, esse número saltou para 300 mil unidades. Outro ponto que contribui para o fortalecimento do mercado brasileiro na produção de etanol é que o álcool produzido pela cana-de-açúcar é mais barato que aquele produzido pela beterraba ou pelo milho, como acontece na Europa e nos Estados Unidos respectivamente. A capacidade atual dos terminais brasileiros de armazenagem e transporte é de 3,6 bilhões de litros por ano. As informações são da Radiobrás.