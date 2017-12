Chineses planejam em investir em energia em Belo Monte, no Pará Uma missão chinesa que deve vir ao Brasil em novembro, está interessada em investir em Belo Monte, no Pará, segundo afirmou hoje o diretor de Projetos Especiais e Desenvolvimento Tecnológico e Industrial da Eletrobrás, Aloísio Vasconcelos. Em palestra no seminário "O Novo Modelo do Setor Elétrico", promovido pela Amcham no Rio, ele disse que a missão composta por representantes do governo chinês vem ao país para adiantar os planos do Hu Jintao, que também visitará o país nos próximos meses. "Energia é um dos itens que será estudado pelo chineses, mas ainda não temos detalhes da proposta." A usina de Belo Monte, no Pará, é um projeto da Eletronorte e prevê numa primeira fase capacidade para gerar 5,6 mil MW, chegando a 11 mil MW em uma segunda fase.