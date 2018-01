Ministro diz que há consenso no governo sobre 'nova CPMF'

Atualizado às 20h49

O ministro da Saúde, Arthur Chioro, afirmou existir no governo consenso para a criação de uma Contribuição Interfederativa da Saúde, com alíquota de 0,38%. Pela proposta em discussão, que tem aval da presidente Dilma Rousseff, a cobrança incidiria em movimentações financeiras e sua renda seria destinada exclusivamente para a sáude. O valor arrecadado seria dividido entre governo Federal, Estados e municípios. A forma como seria feita a partilha, no entanto, ainda está em discussão. “Ela poderia ser alterada, ao longo do tempo”, disse.

Desde que assumiu, o ministro defende a criação de uma nova fonte de recursos para o setor que, garante, sofreu um duro golpe desde o fim da CPMF. Pelas contas do governo, as perdas com fim da contribuição sobre o cheque entre 2008 e 2014 somam R$ 350 bilhões. Chioro, que até agora era voz isolada, disse haver convergência entre seus pares da necessidade da criação de uma nova forma de financiamento para o setor.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A proposta deverá ser apresentada no Congresso na próxima semana, junto com a proposta orçamentária do governo. A expectativa é de que seja no formato de uma Emenda à Constituição. Oficialmente, o ministro afirma não haver prazo para que o passo seja dado. A ideia do governo é somente apresentar a proposta mediante um pacto político, com governadores e prefeitos. O apoio formal seria essencial para garantir que a medida prospere dentro do Congresso. A intenção é obter isso rapidamente.

Escalado para falar formalmente sobre a proposta, depois de ter sido criticado por seus pares, o ministro da Saúde disse não considerar difícil o apoio de parlamentares para a aprovação da proposta, em razão das dificuldades enfrentadas em todos os Estados e municípios para cumprir os gastos mínimos de saúde. “Não é uma proposta descolada da realidade. Temos recebido muitas manifestações de apoio", disse. "A oposição vai ter de fazer o debate democrático sobre o tema. Ou enfrentamos esse problema, ou enfrentamos”, completou

Chioro afirmou que todas as propostas estão em fase de negociação, desde o valor da alíquota até a forma da partilha. O ministro avalia que não será difícil obter apoio para as propostas, em razão das dificuldades enfrentadas em todas Estados e municípios para cumprir os gastos mínimos em saúde. "A medida que se traz municípios e Estados. A oposição vai ter de fazer o debate democrático sobre o tema. Ou enfrentamos esse problema, ou enfrentamos." “Mas isso pode ser feito de forma rápida”, avaliou.

O governo estima que, com a mudança, os gastos da saúde, que hoje representam 4,7% do PIB passem para 6%.