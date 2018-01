Chirac celebra entrada de Romênia e Bulgária na UE O presidente francês, Jacques Chirac, celebrou neste domingo, 31, a "Europa reconciliada, reunida, reencontrada" ao dar as boas-vindas aos romenos e búlgaros na União Européia (UE) que ingressam no grupo a partir de 1º de janeiro. Em mensagem que será divulgada nas televisões da Romênia e Bulgária e cujo texto foi comunicado pelo Palácio do Eliseu, Chirac assegurou que a França sempre apoiou a ambição européia dos dois países e considerou "natural" que eles voltem a sua "família, Europa". O chefe de Estado afirmou que "ao acolher-vos, os antigos cortes que feriam nosso continente desapareceram finalmente. Sófia e Bucareste são de novo capitais da Europa". "Uma Europa ambiciosa, em movimento, forte e solidária. Uma Europa que faça ouvir seu humanismo e seus valores no mundo. Esta Europa reconciliada, reunida, reencontrada que todos realizamos esta noite, graças a vós", disse em sua mensagem aos romenos e búlgaros. Chirac assinalou que o "êxito" dos dois países é também "o êxito da União", com sua quinta ampliação.