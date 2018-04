Chirac nomeia Raffarin como primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin, do Partido Democrático Liberal, foi nomeado primeiro-ministro da França pelo presidente reeleito ontem Jacques Chirac, pouco após a renúncia formal de Lionel Jospin. Raffarin, de 53 anos, é aliado próximo de Chirac, foi senador e ministro para pequenos negócios no governo de Alain Juppé, entre 1995 e 1997. Raffarin ocupará o cargo interinamente, até as eleições legislativas no próximo mês. Raffarin deve anunciar seu gabinete no fim do dia.