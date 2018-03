Chirac pede à UE que exerça sua "soberania econômica" O presidente francês, Jacques Chirac, afirmou nesta quinta-feira que chegou o momento de a União Européia (UE) exercer "sua soberania econômica" e adotar "uma política comercial ofensiva" como outras potências. "A UE não pode ser o único conjunto continental que não utiliza nenhum dos instrumentos da política econômica, industrial, comercial e monetária", afirmou Chirac no tradicional ato de felicitação de ano-novo às "forças vivas" da nação (sindicatos, patronais e associações), no Palácio do Eliseu. "Chegou o momento de exercer sua soberania econômica, com a fixação de uma política de câmbio e a refundação da política da competitividade para levar em conta a globalização", acrescentou. Chirac, que encerrará seu segundo mandato em maio, ressaltou também que "chegou o momento de a UE adotar uma política comercial ofensiva, com armas iguais às de outras potências". "A Europa deve tomar nas mãos seu destino econômico, dando sentido à preferência da UE sobre a qual se construiu", afirmou o presidente francês, que ainda não revelou se será candidato à reeleição.